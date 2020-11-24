مقتل اربعة من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي

2020/11/24 | 09:50 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 مسلحين من “حزب العمال الكوردستاني” بغارات جوية في إقليم كوردستان.وذكرت الوزارة أن “مقاتلات تركية نفذت غارات جوية على منطقتي متينا وأفاشين شمالي العراق، بعد عمليات استطلاع كشفت عن مواقع 4 مسلحين بالمنطقتين”.وأكدت أن “الغارات أسفرت عن تحييد 4 مسلحين”.ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب الذي تصنفه أنقرة “إرهابيا”، وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا.

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