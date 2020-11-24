الاتصالات النيابية: جرائم المعلوماتية إستنساخ عن قوانين أخرى.. وهذا ما يتضمنه

2020/11/24 | 09:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقرت عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ريزان شيخ دلير ان مايسمى بـ "قانون جرائم المعلوماتية"هو استنساخ عن قوانين أخرى نافذة في الوقت الحالي.

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