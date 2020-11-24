ترمب يدعو فريقه بالمضي قدما في عملية انتقال السلطة لبايدن

2020/11/24 | 09:55 - المصدر: NRT عربية

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ترمب/ بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، فريقه للتعاون في المرحلة الانتقالية مع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، فيما تعهد بـ"مواصلة القتال".

وقال ترمب، في تغريدة على "تويتر" اليوم 24 تشرين الثاني 2020، "سنقاتل، وأعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، ومن أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء ذاته".

من جانبه أعلن المدير التنفيذي لفريق انتقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، أن قرار إدارة الخدمات العامة خطوة ضرورية لبدء معالجة التحديات، حيث أفاد مدير الفريق في بيان له ان "قرار إدارة الخدمات العامة إجراء إداري حاسم لبدء عملية الانتقال رسميا".

وتابع "نرحب بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يؤمن انتقالا سلسا للسلطة".

كما أعلنت وزارة الدفاع "البنتاغون" أنها ستبدأ فورا بالتنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن، من أجل توفير كامل خدمات ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وبما يتناسب مع الأمن القومي.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سو غو، في بيان، أن الوزارة تلقت مساء الاثنين اتصالا من فريق الرئيس المنتخب ونائبته كامالا هاريس، وأن الوزارة ستبدأ على الفور بتقديم الدعم للفريق بما يتوافق مع النظام الأساسي.

وفي سياق آخر رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا دعوى لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطعن في الأصوات، حيث طالب الحملة بعدم احتساب 8329 صوتا تم إرسالها عبر البريد، واعتبارها غير صالحة لعدم وجود بعض المعلومات على الظروف البريدية.

وإضافة إلى رفض طلب ترمب هذا، قضت المحكمة باحتساب 2349 صوتا أخرى في مقاطعة أليغيني، التي تضم مدينة بيتسبرغ، تم اعتبارها غير صالحة في وقت سابق.

وكانت النتائج الأولية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا وفي حال فوزه هناك، ستتقلص فرص ترمب للفوز بالانتخابات إلى الصفر تقريبا.

وكان ترمب قد رفع عدة دعاوى قضائية بشأن فرز الأصوات وحضور المراقبين وبعض الأمور الأخرى في بنسلفانيا، لكن المحاكم قد رفضت معظمها.

وفي استطلاع للرأي العام الأميركي، تم نشره أمس، أكد حوالي 47٪ من سكان الولايات المتحدة، انهم يؤيدون ترشيح الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترمب، للرئاسة في العام 2024، ويؤيد هذه الفكرة بشكل أساسي أنصار الحزب الجمهوري - 75٪ من الذين تم استطلاع آرائهم.



وبلغت نسبة أنصار الحزب الديمقراطي بين المشاركين في الاستطلاع، فقط 24٪ فقط.

جدير بالذكر انه في مطلع الشهر الجاري أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر أن الرئيس دونالد ترمب، يفكر في الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

ر.إ

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