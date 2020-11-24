لقاح كورونا.. الصحة العالمية تشيد بنجاح هذا النوع

2020/11/24 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أشادت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، “بالتقدم اللوجستي الهائل” من خلال لقاح مرشح مضاد لكوفيد-19 تطوره شركة الأدوية السويدية- البريطانية أسترازينيكا.وأشارت سواميناثان إلى أن اللقاح- الذي نشرت أسترازينيكا عنه نتائج أولية، يمكن أن يخزن في “ثلاجة عادية” كما يظل مستقرا في درجات حرارة 2 إلى 8 درجات مئوية.وسيعزز هذا إمكانية الحصول على لقاحات فيروس كورونا بالنسبة للعديد من الدول، التي يصعب ضمان وجود السلاسل الباردة فيها، وهي المطلوبة للقاحات طورتها شركتا مودريرنا وفايزر.وأخبرت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الوصول للقاحات والمنتجات الصحية، ماريانغيلا سيماو، مؤتمرا صحفيا إلى جوار سواميناثان، بأن مسؤولين بارزين بالمنظمة يتطلعون إلى الحصول على مزيد من البيانات من أسترازينيكا في الأيام المقبلة.وأضافت سيماو أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الانتهاء من تقييم لقاحها “في بداية العام المقبل” وهو ما قد يؤدي إلى نشر اللقاح.انتهى 25

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