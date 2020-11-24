السليمانية..تكثيف الجهود لمواجهة فايروس كورونا

2020/11/24 | 10:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية في تكثيف جهودها لمواجهة انتشار فايروس كورونا، فيما اعلنت ادارة مستشفى الشهيد الدكتور هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا عن توسيع ردهات المستشفى لاستقبال عدد اكبر من المصابين.

وقال بيستون رفيق مدير ادارة مستشفى الشهيد الدكتور هيمن خلال تصريح خاص لـPUKmedia: بدعم من المدير العام لصحة محافظة السليمانية قمنا بتوسيع ردهات مستشفى الشهيد الدكتور هيمن لكي تستوعب عدداً اكبر من المصابين بفايروس كورونا.

واضاف: ان المستشفى كانت في السابق تستوعب 90 مصابا بفايروس كورونا لكن بعد عملية التوسيع اصبح لديها القدرة على استيعاب 164 مصابا في المرحلة الحالية.

واوضح: لدينا خطة اخرى ايضا لفتح ردهة للعناية المركزة في قسم الاسعاف الفوري واستقبال المصابين الذين تتدهور اوضاعهم الصحية ويحتاجون الى الدخول الى ردهات العناية المركزة.

ودعا مدير ادارة مستشفى الشهيد الدكتور هيمن، جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص ‌

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