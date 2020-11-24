بحر العرب والأحمر والهضبة الايرانية.. شراكة ثلاثية تحضر “مفاجآة جوية” إلى العراق تستمر عدة أيام

2020/11/24 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنتظر مناطق واسعة من البلاد جولة جديدة من الامطار ابتداء من الخميس المقبل وتستمر عدة ايام.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في تدوينة تابعتها “يس عراق”، إن “خرائط الطقس تشير إلى حالة جوية مستقرة، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، والبلاد بانتظار حالة جوية جديدة، نتيجة تقدم منخفض جوي مع إستجابة لمنخفض البحر الأحمر وتوفر عامل الرطوبة القادمة من بحر العرب وارتفاع الضغط الجوي على الهضبة الإيرانية، مما يعطي استمرارية بقاء المنخفض الجوي على البلاد عدة أيام ابتداءً من الخميس وحتى منتصف الأسبوع المقبل”.

وأضاف، أن “الحالة القادمة تبدأ مقدماتها من الأربعاء حيث متوقع تكاثر السحب لتسبب طقسا غائما جزئيا إلى غائم أحيانآ، ومع ساعات مساء الأربعاء وفجر الخميس تبدأ الحالة فعلياً، والتوقعات تشير إلى استمرار فرص الأمطار الرعدية من الخميس وحتى الإثنين من الأسبوع القادم حيث تشمل معظم المناطق بشكل تصاعدي، تبدأ من نهار الخميس على المنطقة الشمالية والجنوبية وشرق البلاد (قرب الحدود مع إيران) وتتوسع تدريجياً الجمعة وبشكل أكثر السبت والأحد من الأسبوع القادم”.

وتابع، “أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ومتوقع أن تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية من مساء الثلاثاء على غرب البلاد، تليها باقي مناطق البلاد خلال يوم الأربعاء لتكون معتدلة إلى نشطة السرعة”.

وبين، أن “درجات الحرارة على حالها خلال الأيام القادمة وهناك انخفاض ملحوظ في الحرارة بعد انتهاء الحالة الممطرة القادمة اي منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تقدم كتلة هوائية باردة مصاحبة للمنخفض الجوي وأجواء شتوية متوقعة في معظم المناطق

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