2020/11/24 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اختيار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لوزير الخارجية في الإدارة الجديدة انتقادات واسعة بسبب دعمه لحرب العراق، وذلك قبيل الإعلان رسميا عن شغله المنصب، الاثنين الماضي، بحسب فوكس نيوز.

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