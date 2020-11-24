التعليم تكشف خطتها لقبول الطلبة في كليات الطب بعد المعدلات العالية للامتحانات الأخيرة

2020/11/24 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل عبد الصاحب، عن زيادة القبول بنسبة 50 بالمئة في المجموعة الطبية، مبينا أن أكثر مـن 6 آلاف طالب حققوا مـعـدلات أكثر مـن %100.

وقال عبد الصاحب في تصريح صحفي، أنه "بعد الاطـلاع على معدلات الـدور الأول لهذا العام؛ فقد اتضح أن أكثر مـن 6 آلاف طالب حققوا مـعـدلات أكثر مـن %100 ،وأن أكثر مـن 21 ألـف طالب يحملون معدلات محصورة بين (95 الى 100 ،( وأن أكثر من اثني عشر ألف طـالـب حـقـقـوا مـعـدلات ضـمـن عتبة ( 90 الـى 95 ،( ليكون مجموع أصحاب المعدلات العليا قرابة 40 ألف طالب، موزعين بين الاحيائي والتطبيقي والادبــي، مع ملاحظة أن أصحاب المـعـدلات المـشـار اليها مـن خريجي الـفـرع الاحيائي يبلغون أكثر من خمسة وثلاثين ألف طالب" .





وأضاف، فــإن "الـتـنـافـس سـيـكـون واضـحـاً على المجموعة الطبية، ولاسيما كليات الطب، مما استدعى من وزارة التعليم العالي أن تعقد اجتماعا مع عمداء كليات المجموعة الطبية، وتبلور قراراً بزيادة خطة القبول في كليات المجموعة الطبية الى خمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية، لتغطية أعــداد الطلبة خـريـجـي الـسـادس الإعـــدادي مـن فئة أصـحـاب المـعـدلات الـعـالـيـة".

وبشأن، استحداث كلية طب أهلية جديدة، وبين عبد الصاحب، أن "استحداث كليات الـطـب الأهـلـيـة، يـرتـبـط بـتـوفـر المـتـطـلـبـات العلمية والـبـشـريـة الـلازمـة، وأن هـذه التخصصات المقترحة لا بد من أن تكون منسجمة مـع الحاجة الفعلية لها فـي المجتمع، وتـحـدد ذلك لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء ما نص عليه القانون المرقم 25 لسنة 2016 ،"

وأشار، إلــى أن "اسـتـحـداث كـلـيـات وأقــســام الـطـب الـبـشـري، يرتبط بإنشاء المستشفيات الجامعية التعليمية على وفق ضوابط ومعايير شاملة وتفصيلية ودقيقة تتفق مع المعايير المعتمدة في برامج الاستحداثات في الجامعات والكليات الحكومية"، كاشفاً عن أن "الوزارة تسلمت طلبات بهذا الاتجاه، وهي قيد النظر من قبل لجنة مختصة".

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