داعش يدفع السلطات المحلية في الأنبار لإغلاق منفذ حدودي 13 ساعة يومياً

2020/11/24 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف قائممقام قضاء الرطبة في الأنبار، عماد الدليمي، الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، عن اتفاق أمني جديد باغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن لـ 13 ساعة يومياً.

وقال الدليمي في تصريح صحفي، إنه "تم الاتفاق مع قيادة العمليات في الأنبار على غلق منفذ طريبيل الحدودي من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً".

وأضاف، أن "الاغلاق يأتي بسبب زيادة تنظيم داعش في الطريق الدولي الممتد على طول 360 كم، ويبدأ من الرمادي الى الحدود الاردنية".

وأكد الدليمي، أن "اغلاق الطريق الدولي سيؤثر بالتأكيد على النشاط التجاري، ولكننا سنضطر لذلك لحين وصول تعزيزات أمنية"، مشيرا الى ان "تأمين الطريق يحتاج الى لواءين على الاقل".

وكان تنظمي داعش قد نصب سيطرة وهمية مساء الأحد الماضي وأقفوا سيارة موظف في دائرة جنسية الرطبة وقتلوه ثم أحرقوا عجلته، فيما أقدم الإرهابيون على خطف مدني آخر على الطريق الدولي.

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