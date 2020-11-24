الأمن الوطني في غرب نينوى يضبط 340 طنا من السكراب المعد للتهريب الى اقليم كردستان

2020/11/24 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ضبطت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى (24) عجلة حمل كبيرة على متنها (340) طنا من مادة الحديد التالف (السكراب) معدة لإخراجها خلافاً للتعليمات، ودون موافقات اصولية من قضاء تلعفر باتجاه اقليم كردستان.وذكر في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : تم القاء القبض على سائقي العجلات، وتدوين اقوالهم، واعترفوا بالشروع لتهريبها، وبيعها الى احد المستفيدين في الاقليم.واشار الى : احالتهم مع العجلات، والمضبوطات الى الجهات المختصة ليتم التعامل معهم وفق القانون./انتهى3

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