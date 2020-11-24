رياض المسعودي : 6 مليارات دولار تصرف على الكهرباء سنويا بعائدات خجولة وقليلة جدا 

2020/11/24 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ان : مايقرب من 6 مليارات دولار تصرف على الكهرباء سنويا بعائدات خجولة وقليلة جدا .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : المشكلة الكبيرة في الموازنات هي ان مبالغ كبيرة تذهب للطاقة الكهربائية تقترب من 6 مليارات دولار سنويا بحجم عائدات مخجلة وقليلة جدا مشيرا الى ان نسبة كبيرة من المواطنين لا يسددون اجور الكهرباء وهو ما يشكل عبئا على الموازنة.وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي قال في بيان ، "ان الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية.واضاف ان هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين"، وسيساعد على ترشيد الاستهلاك وسيشعر المواطنين الى الكلفة الباهظة التي تتكلفها صناعة الكهرباء./انتهى3

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