الصين تطلق مسباراً متطوراً الى القمر لجمع عينات صخرية في أول مهمة من نوعها منذ عقود

2020/11/24 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الصين صباح الثلاثاء إلى القمر مسباراً معدّاً لجمع عيّنات صخرية والعودة بها إلى الأرض، في أول مهمّة من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.وأعلنت الوكالة أنّ الصاروخ لونغ-مارش 5 الذي يحمل … Readmore

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