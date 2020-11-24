قائد عمليات البصرة يعلن عن خطة لمنع تدفق المواد المخدرة عن طريق المنافذ المائية

2020/11/24 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف “إيجاد ألية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية”، عن طريق غلق المنافذ المائية في المدينة.مدنف وفي بيان صادر عن قيادة العمليات أشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات … Readmore

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