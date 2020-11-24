ملك إسبانيا في الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

2020/11/24 | 10:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفاد مصدر بالقصر الملكي الإسباني، بأن الملك فيليب السادس بدأ، امس الاثنين، الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام بعد مخالطة شخص تأكدت لاحقا إصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر إن الملك (52 عاما) ألغى مشاركاته في الفعاليات العامة خلال فترة الحجر، وذلك عقب ثبوت إصابة الشخص اليوم الاثنين، بعد يوم من اختلاطهما.كان الملك فيليب قد رأس اجتماعا علميا في مدريد، في وقت سابق اليوم، وفقا لرويترز.وقال المصدر، إن “الملكة لتيثيا وابنتيهما سيواصلن أنشطتهن الملكية”.وسجلت إسبانيا أكثر من 1.58 مليون إصابة بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة،وهي ثاني أكبر حصيلة في غرب أوروبا بعد فرنسا، فضلا عن 43131 حالة وفاة.انتهى 25

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