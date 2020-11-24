تاريخ الدين: الدين عند الكلتيين القُدامى - مالك ابوعليا

2020/11/24 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا الكاتب: سيرجي الكساندروفيتش توكاريفترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمنحن نعلم عن ديانة شعوب الكلتيين Celts(أ)، وبعيداً عن المعرفة الكاملة، فقط عندما كان يُمارس في الوقت الذي اشتبكت فيه هذه الشعوب مع الرومان في القرن الأول قبل الميلاد في صراعٍ دامٍ.



ان مصادر دراسة هذا الدين، هي، بالدرجة الأولى، التماثيل الأركيولو ......





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