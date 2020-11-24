تقنين اساليب القمع السياسي والايديولوجي لاضفاء مشروعية جبرية على حكم جبري - سعيد الوجاني

2020/11/24 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني اعتقد ان المسألة الديمقراطية في المغرب ، تطرح اول ما تطرح ، التساؤل الجذري حول مشروعية الحكم .



ان الاقطاعية المخزنية التي تشكل جوهر النظام ، تنفي مبدأ الديمقراطية الكونية باسم الخصوصية المجسدة للاستبداد السياسي ، الغارق في التخلف والرجعية ، لا سيما من خلال :1 ) الاستيلاء على كافة الاسلاك ( السلط ) التشريعية منها والتنفيذية ، مع وضع السلك القضائي في تبعية مباشرة للملك ، كأمير للمؤمنين يستمد سل ......





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