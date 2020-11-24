ما لن يقوله لك أحد عن شريحة إيلون ماسك - حنان محمد السعيد

2020/11/24 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_محمد_السعيد عند توصّل المراكز البحثية لاكتشاف تقنية ما، يبدأ الإعلام في الاحتفاء بهذه التقنية، والترويج لها ذاكرًا محاسنها، وتطبيقاتها العملية المفيدة للبشرية، ويبدأ الجميع في التحدث عن هذا الكشف العظيم والاختراع الذي سيصنع نقلة حضارية في أمر من الأمور، وهو ما حدث عند الإعلان عن شريحة إيلون ماسك التي تستخدم تقنية فراءة الإشارات العصبية الدماغية وتحولها إلى كلمات مكتوبة أو مسموعة، أو حتى يمكن أن تنقل الأفكار ع ......





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