تحالف سائرون يؤيد استضافة مشروطة للكاظمي والوزراء 

2020/11/24 | 10:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء ، أن تحالفه لا يرغب استضافة رئيس الحكومة والوزراء بطابع سياسي ، مبينا أن سائرون مع استضافات مهنية مبينة على عملية التصحيح .

وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأدوات الرقابية لم تشرع إلا من اجل البناء وان كان حق الاستضافات مكفولا لكل نائب فلا بد من استخدامه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومصلحة البلد”.

وأضاف أن “الكتلة البرلمانية لتحالف سائرون ترفض رفضا قاطعا أي استهداف سياسي لرئيس الحكومة والوزراء والدولة العراقية”، مبينا “أننا مع المسارات الرقابية في استضافة لاستجواب المسؤولين وفق الطرق القانونية التي كفلها الدستور والنظام الداخلي لأعضاء المجلس”.

وأوضح المسعودي، أن “الهدف من استضافة أي وزير او مسؤول في الدولة العراقية تصحيح المسار خدمة للصالح العام وليس لأغراض سياسية”.



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