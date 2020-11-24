تعرف على نتيجة فحوصات العبادي بعد ملامسته لمصاب بفيروس كورونا؟

2020/11/24 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر

العبادي، يوم الثلاثاء، إن زعيمه يتمتع

بـ"صحة جيدة"، رداً على معلومات أفادت

بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر بالائتلاف في تصريح لوسائل

اعلام عراقية ، إن الأنباء التي تحد

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