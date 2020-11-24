الرئيس المنتخب جو بايدن يعلن عن سلسلة تعيينات في حكومته الجديدة

2020/11/24 | 10:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة في مقدمها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية اعتبارا من 20 كانون الثاني.وسيكون جون كيري، وزير الخارجية الأسبق في عهد باراك اوباما، موفد الرئيس الاميركي الخاص لشؤون المناخ، … Readmore

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