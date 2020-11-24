2020/11/24 | 10:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاعات تشتد بين الوقف "الشيعي والسني" .. وكلمة الفصل عند "الكاظمي" !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاعات تشتد بين الوقف "الشيعي والسني" .. وكلمة الفصل عند "الكاظمي" !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).