داعش يهاجم نقطة أمنية في الأنبار

2020/11/24 | 10:52 - المصدر: سفن سكاي

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أصيب عنصران أمنيان إثر هجوم مسلح لعناصر تابعة لتنظيم داعش في قضاء الكَرمة شرقي محافظ الأنبار.وحسب مصدر امني أن الهجوم وقع في وقت متقدم من اليوم الثلاثاء، بعد تعرض إحدى القطعات الأمنية التابعة لقيادة شرطة محافظة الانبار، في قضاء الكَرمة إلى هجوم مسلح بمنطقة ذراع دجلة، مما أدى الى اصابة احد قيادة عمليات الانبار برتبة ملازم، وأحد منتسبي فوج طوارئ الكرمة في المحافظة.

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