القبض على خمسة عناصر من داعش الارهابي في كركوك

2020/11/24 | 10:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة عناصر من داعش، وضبط وكرين لهم في محافظة كركوك.

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