2020/11/24 | 10:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن قيمة عقودها المبرمة مع وزارة الصحة خلال هذا العـام .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدوية سامراء تبيع {تحاميل الأطفال} للصحة بأكثر من نصف مليار دينار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدوية سامراء تبيع {تحاميل الأطفال} للصحة بأكثر من نصف مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).