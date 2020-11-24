إيران تواصل تصدير الأسماك إلى العراق رغم ’فيتو’ الزراعة

2020/11/24 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير عام منظمة الثروة السمكية، في خوزستان الإيرانية، فتح الله أبو علي، الثلاثاء، عن تصدير 11.5 ألف طن من الأسماك للعراق، والكويت، وقطر، ودول آسيا الوسطى، خلال الأشهر القليلة الماضية. ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، تصريحاً عن أبو علي وتابعه "ناس"، (24 تشرين الثاني 2020)، أنه "تم تصدير 11.5 الف طن من الأسماك للعراق والكويت وقطر ودول آسيا الوسطى في 8 شهور خلال فترة 20 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020".

وأوضح أن "الصادرات في الفترة المذكورة اجتذبت 20 مليون دولار من النقد الأجنبي".

وأشار إلى أن "المحافظة تتبوأ المرتبة الأولى بتربية الأسماك في غيران، حيث تشكل الأسماك 60 بالمئة من إنتاج المحافظة و40 بالمئة عبر الصيد".

وأعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، المحاصيل والمنتجات الحيوانية، الممنوعة من الاستيراد بسبب وفرتها في الأسواق المحلية، ومن أبرزها الأسماك.

وشملت القائمة التي اطلع عليها "ناس" (21 أيلول 2020) (الخيار، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، النبق، البطاطا، الخس، الثوم، الشجر، الفلفل، التمور، الطماطة، الشلغم، الشوندر، العسل، والباقلاء الخضراء)، فيما تتضمن المنتجات الحيوانية الممنوعة من الاستيراد كل من (بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، والاسماك البحرية والنهرية المجمدة والمبردة).

كما أكدت الوزارة في بيان لها أن "قرار المنع يأتي استنادا إلى ما جاء في قراري لجنة الشؤون الاقتصادية والتي نصت على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية من جميع المنافذ الحدودية بانواعها كافة بغض النظر عن تاريخ نفاذية اجازة الاستيراد من عدمه وعلى وزارة الزراعة الاعلان عن ذلك قبل اسبوع من يوم التنفيذ، ومنح مدة (10) ايام بعد اصدار كتاب المنع للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بادخال جزء من الارسالية وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى من الارسالية".

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