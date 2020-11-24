نقابة الصحفيين المصريين تتخذ أولى القرارات العقابية ضد 'رمضان' لحين انتهاء التحقيق

2020/11/24 | 10:57 - المصدر: NRT عربية

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الفنان محمد رمضان مع مطرب اسرائيلي

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدر مجلس نقابة الصحفيين في مصر، قرارا ملزما لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، بعد أزمة نشر صورته مع إسرائيليين.

وذكر المجلس في بيان مساء أمس الاثنين، 23 تشرين الثاني 2020، انه "تابع عن كثب، ردود الأفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل محمد رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات تنتمى إلى الكيان الصهيوني، مخالفا بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال".

وأدان المجلس، "مخالفة المدعو محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، فإنه يحيي قرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق".

وأصدر مجلس النقابة "قرارا ملزما لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته"، مؤكدا أن "مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمسائلة التأديبية وسيحال فورا إلى لجنة التحقيق النقابية".

وجدد مجلس نقابة الصحفيين، تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع "الكيان الصهيوني" حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكانت نقابة الممثلين المصريين، قد أصدرت أمس، قرارا رسميا بوقف الفنان محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي، وجاء في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23 تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".

ورد الفنان المصري محمد رمضان، قائلا إنه "يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل".

من جانبها وبخت ابنة الفنان المصري الراحل، سعيد صالح، الفنان محمد رمضان، بسبب التقاطه صورة مع مطرب إسرائيلي في إمارة دبي الخليجية، حيث قالت في تدوينة أن "والدها لو كان مازال حيا لكان سيموت قهرا بسبب محمد رمضان، في إشارة منه إلى أن منحه فرصة المشاركة في آخر مسرحياته قاعدين ليه، التي عرضت في عام 2005."

وتابعت أن "والدها كان فخورا جدا بموهبة محمد رمضان وطالع به السماء، وكان سعيدا أن مصر مواهب حلوة مثله"، مبينة انها "من أول أمس، كانت تحاول أن تمنع نفسها من التعليق على أزمة صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي، ولكنها لم تستطع بسبب غضبها الشديد منه، واصفة ما فعله بـ(العك)".

جدير بالذكر ان الفنان محمد رمضان، أثار يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الاسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر إلعاد تسفاني، صورة بموقع "انستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقا بكلمة "الملك".

ر.إ

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