مقتل واصابة 3 اشخاص في مشاجرة عائلية في ديالى

2020/11/24 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..أعلن مدير ناحية السعدية في ديالى احمد الزركوشي، الثلاثاء، عن مقتل واصابة 3 اشخاص في مشاجرة عائلية شرقي الناحية.وقال الزركوشي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مشاجرة عائلية في منطقة مجمع جمرين شرقي ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) استخدمت فيها الاسلحة النارية بسبب خلافات على ملكية ارض ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة ثالث بجروح حرجة”.واضاف الزركوشي،ان “الوضع الان تحت السيطرة بعد تدخل قوة امنية لفض النزاعات وتفادي تطوراته فيما بدات عملية ملاحقة لمطلقي الرصاص”.



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