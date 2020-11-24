2020/11/24 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، ان وفداً عراقياً رفيعاً سيزور العاصمة الروسية موسكو اليوم.

وقال الصحاف في بيان إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين سيزور موسكو اليوم بدعوة من نظيره الروسي لافروف”.

واوضح أن “تشكيلة الوفد تتألف من الخارجيّة والنفط والتجارة ولجنة العلاقات الخارجية”، مبيناً ان “الحوارات تركز على قطاع النفط والتجارة”.

واشار الى ان “العراق يسعى الى تعزيز الشراكات وتنويع البوابات الاقتصادية والاستثمارية مسار نعملُ على تكريسه ودبلوماسيّة التوازن نهجنا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي رفيع في موسكو اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد عراقي رفيع في موسكو اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).