ترمب يقر بالهزيمة ويوعز لفريقه بالبدء بإجراءات تسليم السلطة

2020/11/24 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعطى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضوء الأخضر لفريقه للبدء بإجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، في أول مؤشر لرضوخه للأمر الواقع والاقرار بالهزيمة.

ترمب قال في تغريدة على تويتر إنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة، الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، على الرغم من خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية، مضيفا ان قضيته تمضي بقوة وانه سيواصل المعركة.

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