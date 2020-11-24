وقفة احتجاجية لكوادر استشارية بعقوبة بسبب تاخر صرف رواتبهم

2020/11/24 | 11:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..نظمت كوارد استشارية بعقوبة في ديالى، الثلاثا، وقفة احتجاجية بسبب تاخر صرف رواتبهم .وقال موسى علي احد كوادر استشارية بعقوبة في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كوارد استشارية بعقوبة التابعة لدائرة صحة ديالى نظمت وقفة احتجاجية بسبب تاخر صرف رواتبهم بشكل تسبب بمعاناة قاسية جدا في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها المحافظة والبلاد بشكل عام”.واضاف علي،ان” الوقفة الاحتجاجية هي بداية لوقفات اخرى ستنظمها بقية الموسسات الصحية في ديالى احتجاجا على تاخر دفع الرواتب التي الحقت ضرر بالغ بهم خاصة وان النسبة الاكبر منهم يعتمدون عليها في تمشية اوضاعهم المعيشية”.انتهى/ 25 ف

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