متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا في كردستان وحملة للإضراب عن الدوام

2020/11/24 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..قطع المئات من المتظاهرين من عناصر قوات البيشمركة الكردية، الثلاثاء، طريقا حيويا يربط محافظتي أربيل والسليمانية.وقال مراسل /المعلومة/، إن المئات من قوات 70 التابعة للبيشمركة قطعوا طريق كويسنجق الرابط بين أربيل والسليمانية، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهرين.وأضاف أن المتظاهرين هددوا بالإضراب العام وترك دوامهم إذا لم تقم حكومة الإقليم بتسليمهم رواتبهم دون استقطاع.من جهة أخرى بدأ عدة دوائر في محافظة السليمانية حملة للإضراب العام، وذلك احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 60 يوما، دون تحديد وقت معين من قبل حكومة الإقليم لتوزيع الرواتب.انتهى 15 ع

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