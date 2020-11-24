آرامكو: عملاؤنا لم يتأثروا بهجوم الحوثيين الأخير

2020/11/24 | 11:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن محطة التوزيع المستهدفة بقصف صاروخي مؤخراً، واحدة من ثلاث محطات لتوزيع منتجات النفط في جدة ومكة وأبها.



وبحسب المسؤول، يمثل الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة 10% من كل الوقود المخزن، فيما لم يتأثر العملاء بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية، فيما توقف عن العمل صهريج من بين 13 صهريجا بالمنشأة.

وأضاف أن الصاروخ أصاب صهريج التخزين من أعلى مما تسبب في "أضرار جسيمة" بسقف الصهريج وأحدث فجوة باتساع نحو مترين.



وظهرت علامات سوداء وبعض الأضرار حول حافته العلوية.

ووصف المسؤول المنشأة بأنها "منشأة حيوية توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميا".

وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس، تنفيذ عملية وصفت بـ"النوعية"، استهدفت منشأة لـ"أرامكو" في جدة، في وقت يكثف فيه الحوثيون هجماتهم على المملكة منذ بداية 2019.

الشرق

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