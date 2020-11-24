2020/11/24 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

اكد المدرب المساعد لفريق الكرة بنادي نفط الوسط لؤي صلاح، أن فريقه يستهدف استعادة التوازن عندما يواجه الكرخ في الجولة الرابعة من الدوري العراقي، اليوم الثلاثاء، على ملعب الكرخ.

وقال صلاح في بيان للنادي تلقته وكالة/ المعلومة/ “نحترم حيوية وإمكانية فريق الكرخ الذي أثبت قدراته المحترمة، لكن عندليب الفرات عازم على العودة مجددا للمنافسة بعد الخسارة في الجولة الثالثة أمام نفط ميسان”.

وبيّن: “سنفتقد خدمات الثنائي المحترف عمر المنصوري وفلورنت ديدر لكن ثقتنا كبيرة في لاعبينا للظهور بمستوى يليق بنفط الوسط حيث أن هدفنا من اللقاء خطف النقاط الثلاث”.

وأشار إلى أن “الفريق تجاوز الخسارة التي تعرض في بطولة كأس العراق أمام الصناعات واللاعبين عازمين على التعويض في مواجهة الكرخ”.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندليب الفرات يستهدف استعادة توازنه في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندليب الفرات يستهدف استعادة توازنه في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).