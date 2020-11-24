أولى خطوات “الخطة الجديدة”.. العراق ينتظر ملياري دولار “دفعة مقدمة” من الدول الراغبة بنفطه

2020/11/24 | 11:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

في خطوة أولى لتنفيذ خطته، طالب العراق بملياري دولار مقدمًا من قيمة صادراته النفطية كجزء من عقود طويلة الأجل لبيع النفط.

وأشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن العراق يعاني من أزمة مالية طاحنة نتيجة تراجع اسعار النفط العالمية واضطراره لخفض إنتاجه في إطار اتفاق دول تجمع أوبك بلس لدعم هذه الأسعار.

وبحسب رسالة وجهتها الحكومة العراقية إلى شركات النفط واطلعت عليها “بلومبرج” تسعى الحكومة إلى الحصول على دفعات مقدمة من قيمة مبيعات النفط مقابل عقود توريد تستمر 5 سنوات بمعدل 4 ملايين برميل شهريا بما يعادل 130 الف برميل يوميا.



وسيدفع المشتري قيمة توريدات عام كامل مقدما وهو ما يعادل وفقا للأسعار الحالية أكثر قليلا من ملياري دولار.

ويقول الخطاب الموصوف بأنه سري إن شركة تسويق النفط العراقية نيابة عن وزارة النفط مهتمة باقتراح عقود توريد خام طويلة الأجل مقابل دفعات مقدمة من الثمن.



ويمكن للشركات المهتمة بالعرض إرسال ردها بحلول 27 نوفمبر الحالي.

وبحسب “بلومبرج” فإن العديد من الدول المنتجة للنفط تعتمد على الدفعات المقدمة لتلبية احتياجاتها المالية لكنها المرة الأولى التي يلجأ فيها العراق إلى هذا الأسلوب.

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