2020/11/24 | 11:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن الأمن الوطني في غرب نينوى ، الثلاثاء، عن ضبط 340 طناً من السكراب معدّة للتهريب إلى إقليم كردستان.وذكر بيان للأمن الوطني تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن” مفارزه شرعت في غرب محافظة نينوى بتكثيف جهدها الميداني الذي أسفر بعد استحصال الأوامر القضائية من ضبط (24) عجلة حمل كبيرة على متنها (340) طناً من مادة الحديد التالف (السكراب) معدّة لإخراجها خلافاً للتعليمات، ومن دون موافقات أصولية من قضاء تلعفر باتجاه إقليم كردستان”.وأضاف أنه”تم إلقاء القبض على سائقي العجلات، وتدوين أقوالهم، واعترفوا بالشروع لتهريبها، وبيعها إلى أحد المستفيدين في الإقليم،”مبيناً أنه”تمت إحالتهم مع العجلات، والمضبوطات إلى الجهات المختصة ليتم التعامل معهم وفق القانون”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 340 طنا من السكراب معداً للتهريب الى كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 340 طنا من السكراب معداً للتهريب الى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).