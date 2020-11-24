نائبة: جهات سياسية من مختلف المكونات تعرقل اجراء الانتخابات

2020/11/24 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكدت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي , الثلاثاء , ان جهات سياسية من مختلف المكونات تحاول عرقلة اجراء الانتخابات المبكرة لاعتقادها بانه ستخسر المعركة الانتخابية او سوف تقل مقاعدها بسبب النظام الجديد للانتخابات , مشيرة الى ان هذه الجهات سوف لن تستطيع التاثير والعرقلة وان الانتخابات ستجري وفق تحديد موعد قريب يزيد وينقص قليلا عما حدده مجلس الوزراء .وقالت الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” في الآونة الأخيرة بت بعض الجهات السياسية من مختلف المكونات تلوح بعدم رغبتها باجراء الانتخابات المبكرة وذلك من خلال افتعالها عراقيل اما بشان التلوح بتعديل قانون الانتخابات او مطالبتها بعدم تعديل قانون المحكمة الاتحادية وتطالب بسن قانون جديد وهذا الامر سوف يأخذ وقتا طويل وغيرها من العراقيل ” .واضافت ان ” هذه الجهات تسعى الى هذه العرقلة بسبب توقعها بانها سوف تفقد الكثير من مقاعدها وأخرى ربما ستزول عن المشهد السياسي والساحة البرلمانية”.وأشارت الدليمي الى ان “هذه الجهات لاتشكل ثقلا كبيرا وان الطسف السياسي الواسع هو من يرغب باجراء الانتخابات التي حددها مجلس الوزراء وربما سيزيد موعدها الا انه سوف لن يمتدد أطول ” .



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