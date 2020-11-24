عرض صور فوتوغرافية في معرض السليمانية للكتاب

2020/11/24 | 11:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار الفعاليات الثقافية المقامة في معرض السليمانية الدولي للكتاب، افتتح فهمي برهان المسؤول في مكتب المنظمات الديمقراطية للاتحاد الوطني الكوردستاني، معرضا فوتوغرافيا نظمته جمعية مصوري كوردستان.

وتعهد فهمي برهان خلال جولته في المعرض، بتقديم الدعم والمساعدة للمصورين وجمعة مصوري كوردستان.

PUKmedia / ڤینۆس تۆفیق‌

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