تنبؤات جوية: أمطار تبدأ من الخميس حتى الاثنين المقبل في معظم مناطق العراق

2020/11/24 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت تنبؤات جوية تأثر العراق بمنخفض جوي يؤدي الى هطول امطار من الخميس وحتى الإثنين من الأسبوع القادم.

وقال المتنبئون ان البلاد بانتظار حالة جوية جديدة، تبدأ الأربعاء وتشمل المناطق الشمالية والجنوبية وتتوسع تدريجياً لتشمل جميع مناطق العراق.



وأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا بعد انتهاء موجة الامطار القادمة في منتصف الأسبوع المقبل، بسبب تقدم كتلة هوائية باردة مصاحبة للمنخفض الجوي تنتج أجواء شتوية في معظم المناطق.

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