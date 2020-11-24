العمل تعلن إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات

2020/11/24 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري تشرين الثاني وكانون الأول.

وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران، في تصريحات صحفية إن الدائرة استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها، داعية المستفيدين إلى مراجعة مراكز الصرف لتسلم مستحقاتهم المالية.

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