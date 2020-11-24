نسب نجاح لقاحات كورونا المعلنة “لاتغري” وزارة الصحة.. ماذا ينتظر العراق؟

2020/11/24 | 11:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الثلاثاء موقف العراق من ما تعلنه الشركات المنتجة للقاحات كورونا.

وذكر المتحدث باسم الصحة، في تصريح متلفز أن “العراق وفر كل متطلبات الحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19)، وهو ينتظر ما يقره التحالف الدولي للقاحات والتحصين، بخصوص لقاح فيروس كورونا المعتمد لديه ليتسنى للصحة استخدامه في علاج حالات الاصابة”.

واشار إلى أن “العراق لا يتعامل مع ما تعلنه الشركات التي تعلن عن انتاجها للقاحات الفيروس وما تقول بانه حقق نسب نجاح عالية، هذا الامر يتوقف على ما يقره التحالف الدولي للقاحات”.

وبخصوص تحذير منظمة الصحة العالمية، من ’’موجة ثالثة’’ لجائحة كورونا في اوروبا ومدى تأثر العراق بها، أكد البدر أن “وباء كورونا وباء عالمي، وجميع البلدان تتأثر بموجاته المتعددة”.

وطالب البدر المواطنين “الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بالوضع الوبائي، لأن الخطر لا يزال قائماً رغم ما تسجله الوزارة من نسب عالية بحالات الشفاء بشكل يومي من الفيروس”.

ودعا ايضاً وسائل الاعلام الى “الاستمرار بنشر التوعية من مخاطر فيروس كورونا، وتنبيه المواطنين على اتباع الارشادات الصحية، والابلاغ عن اي حالة مخالفة لتوجيهات وزارة الصحة، وما اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة”.

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