أرامكو السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الحوثي على

2020/11/24 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، إن العملاء لم يتأثروا بهجوم شنه الحوثيون باليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

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