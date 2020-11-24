وزير الثقافة: العطل الرسمية بانتظار اجتماع موسع قبل رفعه الى مجلس الوزراء

2020/11/24 | 11:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع- محمد الطالبي

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم أن الوزارة بصدد التحضير لاجتماع أخير، موسع لتحديد العطل الرسمية ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وقال ناظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: إن "وزارة الثقافة تنتظر اجتماعاً موسعاً لتحديد العطل الرسمية لجميع العراقيين ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وأضاف أن "المناسبات التي تكون مخصصة لبعض المحافظات، ستقررها الحكومات المحلية".

وكان وزير الثقافة حسن ناظم، قد أكد في وقت سابق فصل يوم العيد الوطني عن قانون العطل الرسمية.

وقال وزير الثقافة خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تقديم اقتراح رسمي بأن يكون يوم الثالث من شهر تشرين الأول (3-10) موعداً لليوم الوطني في جمهورية العراق"، مبيناً أن "الموعد المقترح أجمع عليه العراقيون بمختلف مكوناتهم وأطيافهم".

وأضاف أنه "تم فصل يوم العيد الوطني عن قانون العطل الرسمية لما له من أهمية وطنية في تاريخ الدولة العراقية"، لافتاً إلى أن "القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب قريباً للمصادقة عليه كقانون رسمي".

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