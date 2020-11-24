إيران تواصل تصدير الاسماك الى العراق رغم الفيتو من وزارة الزراعة

2020/11/24 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام منظمة الثروة السمكية، في خوزستان الإيرانية، فتح الله أبو علي، الثلاثاء، عن تصدير 11.5 ألف طن من الأسماك للعراق، والكويت، وقطر، ودول آسيا الوسطى، خلال الأشهر القليلة الماضية.ونقلت وكالة “أنباء فارس” الإيرانية، تصريحاً عن أبو علي … Readmore

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