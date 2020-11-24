استقرار سعر الدولار في اسواق كوردستان والعراق

2020/11/24 | 12:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي استقرارا في اسواق اقليم كوردستان، فيما ارتفع في بوصة الكفاح بالعاصمة الاتحادية بغداد.

وبلغ سعر صرف 100 دولار امريكي مقابل الدينار في اسواق الاقليم اليوم 125000 دينار، وهو السعر نفسه عند اغلاق الاسواق يوم امس الاثنين.

اما في بغداد فقد بلغ سعر صرف 100 دولار في بورصة الكفاح، 125100 دينار، بعد ان كان يوم امس عند 125000 دينار.

PUKmedia / متابعة ‌

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