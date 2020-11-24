محترف جديد يعزز كتيبة الصقور

2020/11/24 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن نادي القوة الجوية، وصول محترف جديد لتعزيز صفوفه في الدوري الممتاز.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي علي زغير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المحترف الكونغولي ليما مابيدي وصل صباح اليوم الى مطار بغداد الدولي بعد اكمال جميع الاجراءات الادارية الخاصة بوصوله”.

واوضح أن “مابيدي سيخض للفحوص الطبية ليكون متاحاً للمدرب ابو اوديشو في المباريات المقبلة”، مبيناً ان “ادارة النادي سجلت اللاعب قبل نهاية فترة الانتقالات”.

يذكر ان القوة الجوية تعادل يوم امس امام الزوراء بهدف لمثله في كلاسيكو العراق.



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