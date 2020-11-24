لقاح أكسفورد.. غموض بشأن فعالية النصف جرعة مقارنة بالجرعة الكاملة

2020/11/24 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إعلانهما عن فعالية لقاح فيروس كورونا الخاص بهما والتي قد تصل إلى 90٪، أشارت شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد إلى أن اللقاح كان أكثر فعالية إذا تم التطعيم بنصف جرعة في البداية بدلا من جرعة كاملة.

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