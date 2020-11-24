محافظة ايرانية تصدر اسماكا بقيمة 20 مليون دولار لثلاث دول في مقدمتها العراق

2020/11/24 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلن مدير عام منظمة الثروة الاسماكية في خوزستان جنوب غربي ايران فتح الله ابوعلي، الثلاثاء، عن تصدير 11.5 الف طن من الاسماك للعراق والكويت وقطر ودول آسيا الوسطى في 8 شهور خلال فترة 20 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن أبو علي قوله، إن الصادرات في الفترة المذكورة اجتذبت 20 مليون دولار من النقد الاجنبي.

وأشار الى أن المحافظة تتبوأ المرتبة الاولى بتربية الاسماك في ايران، حيث تشكل زراعة الاسماك 60 بالمئة من انتاج المحافظة و40 بالمئة عبر الصيد.

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