وزير التخطيط يعلن عن توقيع اتفاقية مهمة مع اليابان قريباً

2020/11/24 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادبحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، مع سفير اليابان لدى العراق سوزوكي كوتارو العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأكد وزير التخطيط في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عراقة العلاقات بين العراق واليابان وأهميتها في خدمة المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن البلدين سيوقعان قريبا اتفاقية جديدة، لتأطير التعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية (جايكا).

وأوضح النجم، أن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة مستوى التعاون في مختلف المجالات، داعيا الشركات اليابانية إلى زيادة حجم استثماراتها في العراق في مختلف القطاعات التنموية، التي تمثل فرصا استثمارية واعدة، وخصوصا في قطاعات السكن والطاقة والنقل، وغيرها.

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني عن استعداد بلاده لزيادة حجم التعاون مع الجانب العراقي في مختلف المجالات.

وقال كوتارو، إن الحكومة اليابانية قدمت الكثير من الدعم لنظيرتها العراقية في مجال مواجهة جائحة كوفيد-19.

وأضاف السفير الياباني لدى بغداد، أن اتفاقية التعاون المشترك التي سيوقعها البلدان قريبا تمثل نقلة نوعية في تعميق وتعزيز علاقات التعاون المشترك، مشيرا إلى وجود رغبة كبيرة لدى الشركات اليابانية للعمل والاستثمار في العراق.

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