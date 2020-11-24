بريطانيا تدعم خطط الحكومة نحو الإصلاحات المالية

2020/11/24 | 12:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

بحث وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الثلاثاء، مع السفير البريطاني ستيفن هيكي، سبل التعاون بين البلدين في الجانب المالي.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "علاوي استقبل سفير المملكة المتحدة ستيفن هيكي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين ،في ما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي".

وأشاد وزير المالية، "بمستوى العلاقة مع المملكة المتحدة ومساندتها لتطلعات الشعب العراقي".

من جانبه أبدى السفير البريطاني "رغبة وتطلع حكومة بلاد في توسيع آفاق التعاون مع العراق، مؤكداً على "دعم خطط وإجراءات الحكومة العراقية نحو تحقيق الإصلاحات المالية التي تعمل عليها وزارة المالية".

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