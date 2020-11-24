العطل الرسمية بالعراق على طاولة النقاش وفي طريقها للإقرار.. هل ستشهد تغييرات؟

2020/11/24 | 12:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم أن الوزارة بصدد التحضير لاجتماع أخير، موسع لتحديد العطل الرسمية ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وقال ناظم في تصريح صحفي، إن “وزارة الثقافة تنتظر اجتماعاً موسعاً لتحديد العطل الرسمية لجميع العراقيين ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وأضاف أن “المناسبات التي تكون مخصصة لبعض المحافظات، ستقررها الحكومات المحلية”.

وكان وزير الثقافة حسن ناظم، قد أكد في وقت سابق فصل يوم العيد الوطني عن قانون العطل الرسمية.

وقال وزير الثقافة خلال مؤتمر صحفي، إنه “تم تقديم اقتراح رسمي بأن يكون يوم الثالث من شهر تشرين الأول (3-10) موعداً لليوم الوطني في جمهورية العراق”، مبيناً أن “الموعد المقترح أجمع عليه العراقيون بمختلف مكوناتهم وأطيافهم”.

وأضاف أنه “تم فصل يوم العيد الوطني عن قانون العطل الرسمية لما له من أهمية وطنية في تاريخ الدولة العراقية”، لافتاً إلى أن “القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب قريباً للمصادقة عليه كقانون رسمي”.

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